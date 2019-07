Debat: Dårlig service på turistkontoret

Læserbrev: Jeg brugte forleden cirka 45 minutter på at komme i telefonisk kontakt med Svendborgs turistkontor. Endelig var der én, der tog røret og på mit spørgsmål om den lange ventetid, hvor jeg havde prøvet at ringe til fem forskellige numre, som står på hjemmesiden, fik jeg svaret, at der var mange kunder i butikken. Hvorfor har man ikke en telefonsvarer, der vil ringe tilbage?

På forespørgsel personligt i butikken om fartplaner til småøerne, er svaret, at det har man ikke. Når jeg prøver at sige, at måske havnekontoret har dem, er svaret, at det sorterer ikke under turistkontoret.

Jeg undrer mig vældigt over, hvad turistkontorets mission og opgave er andet end at udlevere oplysninger om, hvilke muligheder der er på Sydfyn for både turister og boende.