Byrådet har vedtaget "Masterplan For Fremtidens Ældreliv frem mod 2025". Planen er blevet til i et stort, engageret og involverende arbejde, der omfatter borgere, interessegrupper og medarbejdere. Der har været en overvældende stor interesse fra alle sider. Det er vi taknemmelige for, for det betyder, at det er borgernes visioner og ønsker, vi arbejder videre med, og det giver masterplanen et helt særligt og fælles fundament.

Masterplanen sætter det lange lys på og giver vi politikere mulighed for at sætte den retning, som borgerne har udtrykt ønske om, og træffe de beslutninger, der gør, at vi også fremover kan fastholde et godt serviceniveau for vores ældre borgere.

Også i Svendborg Kommune vil der, ligesom i mange andre kommuner, ske en udvikling i sammensætningen af befolkningen. Fakta er, at i løbet af de næste 10 år vil vi være 2000 flere ældre borgere alene i vores kommune.

Mange af de ældre, vi kommer til at møde fremover, er af en tid, hvor man stiller anderledes og mere individuelle krav til kommunens service. Samtidig er det også borgere, som vil leve længere med eventuelle kroniske sygdomme for eksempel diabetes, demens, KOL eller andet. Ydermere skal vi også forberede os på, at kommunen får pålagt flere opgaver, som tidligere har været varetaget af regionen. Det vil stille nye krav til vores medarbejderes uddannelse og kompetencer.

På kommunens ældrekonference i fjor med 300 deltagere og på de efterfølgende fem velbesøgte dialogmøder, har vi spurgt borgerne, hvad de vægter mest i hverdagen. Svarene har været meget entydige. Det er de nære ting i hverdagen - fællesskaber, kost, motion, forebyggelse, medarbejdernes kompetencer og ikke mindst vores boformer - der optager den enkelte. Kort sagt: Det, der giver livskvalitet.

Med masterplanen håber jeg, at vi har gjort en del af forarbejdet til at gøre tingene anderledes også i forhold til at have den fornødne viden, når vi skal prioritere på ældreområdet. Jeg tror, at vi ved at have udvist rettidig omhu og have nogle retningslinjer for fremtidens beslutninger kan finde nye måder at løse opgaverne på, så vi kan nå vores mål.

Det er vigtigt at være på forkant, så vi ikke kommer til at have problemer med rekruttering af kvalificerede medarbejder på SOSU-området, sådan som vi ser, andre kommuner har. Det er også vigtigt at sikre, at vi ikke bliver tvunget ud i helt uacceptable besparelser på den basale service for eksempel med rengøring hver femte uge eller afskedigelse af medarbejdere.

Vores kerneopgave er at sikre, at vi også i fremtiden har et velfungerende ældreområde, der kan yde pleje og hjælp til de borgere, der har behov for det.