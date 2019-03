Debat: Byfornyelse eller aversion mod biler?

Læserbrev: Hørte tirsdag Svendborgs borgmester, Bo Hansen (S), i TV for åben mikrofon fortælle, at grunden til, at Svendborg er med til at anlægge sag mod staten for at få nogle penge tilbage, er, at Svendborg ikke har råd til at investere.

Så spørger jeg mig selv: Hvordan kan man så få råd til at investere over ni millioner kroner i at få fjernet parkeringspladser på Klosterplads og i kvarteret derom bare for at tilfredsstille et par byrådsmedlemmers aversion mod biler og så bare at kalde det byfornyelse?