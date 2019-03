Debat: Brug for fælles politik for pårørende

Læserbrev: Svendborg Kommune har chancen for at udvikle en pårørendepolitik i særklasse. Mange andre kommuner, som Nyborg, Faaborg-Midtfyn og Odense, har allerede udarbejdet en, så der er masser af inspiration fra hele landet at hente. Samtidig står vi lokalt klar til i et samarbejde med for eksempel Kræftens Bekæmpelse, Ældre Sagen, hospice og andre aktører med tæt kendskab til pårørendes udfordringer at hjælpe med at formulere indholdet.

At der er et behov, er uomtvisteligt.

"Når du er i krise, tager du ikke selv initiativ til at opsøge hjælp. Du har brug for, at nogen kommer med forslag til tilbud og muligheder for hjælp i lokalområdet".

Sådan sagde 22-årige Terese Boberg Brink til Radio Fyn, efter hun havde deltaget på det første sundhedsforløb for unge, som har mistet en nærtstående eller har levet sammen med et alvorligt sygt familiemedlem. Forløbet i 2018 havde vi arrangeret i Fonden De Unge Raske.

Uanset om det er børn, unge, ægtefæller, forældre, naboer eller venner, som er tæt på en, der er alvorligt svækket eller død af en sygdom, er det på flere planer svært at tackle de problemer, der følger med. Dels må den pårørende håndtere en mængde praktiske opgaver under og efter et ofte årelangt sygdomsforløb. Dels må den pårørende selv håndtere svære tanker og følelser undervejs.

Ældre Sagen har undersøgt, hvordan pårørende oplever situationen, og mange mener, det kan være svært at få kontakt til de rette myndigheder og medarbejdere, og at hjælpesystemet kan være indviklet af finde rundt i.

En pårørendepolitik kan sikre det bedste samarbejde mellem myndigheder og pårørende om at hjælpe de, der er ramt af handicap eller sygdom. Den skal desuden sikre de bedste rammer for hjælp til de pårørende selv. For som de unge sagde efter vores sundhedsforløb:

"Pludselig var der fokus på os, og vi fik tid til at overveje, hvem vi egentlig selv er. I lang tid har der kun været fokus på den syge i familien".

Vores håb er, at vi kan samle alle gode kræfter blandt fageksperter og politikere i kommunen samt os aktører i lokalområdet til en dialog om, hvordan vi skaber den allerbedste pårørendepolitik i Svendborg Kommune.