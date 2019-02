Debat: Bliver der ikke tænkt på fremtiden?

Læserbrev: Det kan da ikke være rigtigt! Fyringer i hobetal af lærere i Svendborg skriger til himlen om, at de ledende politikere ikke tænker på byen og landets fremtid.

Hvordan skal dine, mine, vores børn kunne tegne Danmarks fremtid med en forringelse af kvaliteten i skolen, når besparelser er på dagsordenen hele tiden?

Kan politikerne ikke se, at besparelsen går ud over uddannelsen og dannelsen af vores fremtidige generationer. Jeg er sikker på, at de gerne ser kompetente, dygtige og innovative unge, der skal ud på arbejdsmarkedet. Eller hvad?

Folkeskolen er byggestenene i vores samfund, men fundamentet krakelerer i en sådan fart, at der måske i fremtiden kun bliver bygget små ustabile huse og ikke store villaer, som der faktisk er gode muligheder for.

Giv nu de nødvendige ressourcer til folkeskolen, så Danmarks fremtid kan sikres på den bedst mulige måde.

I er vel som politikere også interesseret i at få de bedste kandidater som kollegaer?