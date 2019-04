Debat: 40 års fejlslagen integrationsindsats

Læserbrev: I et læserbrev i Fyns Amts Avis den 2. april skriver fru Hanne Ringgaard Møller, byrådsmedlem for Radikale Venstre i Svendborg, om integration i byen. "Integration er en lang og kompliceret proces, men vi er godt på vej".

I bedste Morten Østergaard-stil bruger fru Møller en del ord på at sige ingenting og ligger fladt på maven for LG Insights dokumenter, som priser den frivillige indsats på integrationsområdet.

Jeg letter på hatten for den eneste Svendborg-politiker, bortset fra DF'eren Dorthe Ullemose, som tør tale om integration i Svendborg, men jeg mener ikke, tiden er til Radikale Venstres tågesnak. Det har vi haft rigeligt af de sidste fyrre år, hvor integrationen har været ikke-eksisterende. Gruppen af muslimske folkevandrere er blevet en større og større plage for os danskere, som blot er betalere til utallige ubrugelige integrationsprojekter.

Ikke mange har turdet protestere over spild af penge, da enhver protest omgående er stemplet som racistisk, men overalt i Europa har mange efterhånden fået nok af alt muslimsk og protesterer højlydt over berøringsangste politikeres dumheder.

Men sådan står det ikke til i Svendborg, mener Radikale Venstre, her er vi "godt på vej". Jeg mener, at byrådsmedlem Møller bør fortælle os alle sammen om de områder, hvor Svendborg er enestående.

Andre steder i landet, ja i hele Europa, halter folkevandrere med muslimsk baggrund hjælpeløst bagefter på alle områder, bortset fra enhver form for kriminalitet, hvor de indtager førerpositionen på stort set alle områder, med længder foran på voldsområdet.

Vi ved alle, at der på landsplan bruges netto cirka 36.000.000.000 skattekroner på muslimske folkevandrere, måske kunne byrådsmedlem Hanne Ringgaard Møller fortælle os skattebetalere, hvor meget vi her i Svendborg betaler for en integration, som har været en stor fiasko de første fyrre år, og om det igen er gamle, syge og skolebørn, som skal være prygelknabe ved en eventuel ny folkevandringsbølge.