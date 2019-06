De store partier vandt på Sydfyn

Spændt socialdemokrat

Socialdemokratiet fremgang kan betyde noget for mulighederne for den lokale kandidat Bjørn Brandenborg. Han er spået til at skulle kæmpe om et af partiets yderste mandater på Fyn, men med mere end 2000 ekstra stemmer på partiet i netop hans kreds udløser det ikke mindre spænding til den socialdemokratiske valgfest, der fandt sted i AOF's lokaler i Svendborg.

- I morgen (torsdag) tager jeg hjem til mine forældre, og så har vi aftalt, at vi klipper hæk, så jeg får tankerne væk fra afgørelsen, siger han med henvisning til, at hans personlige stemmetal først kommer på et tidspunkt over middag.

Senest Sydfyn havde et socialdemokratisk medlem i Folketinget var i 2001 til 2005, hvor Grete Schødts blev valgt.