De laver demenshaven: Mød en forsker, en anlægsgartner og en landskabsarkitekt

Hans Kromann Knudsen, lektor i fysioterapi, University College Lillebælt

- Vores opgave har været at undersøge, hvad international forskningen har peget på, at borgere med demens kan have gavn af i sådan en have, og en af konklusionerne har været, at haven skal stimulere sanserne. Den skal stimulere lysten til at bevæge sig og være udenfor, og så skal den rumme genkendelighed: Der skal være noget grønt, nogle redskaber, bænke og stier og en køkkenhave med et drivhus.

- Haven skal også invitere til fysisk aktivitet, uanset om man sidder i kørestol eller er gående. Der skal være forskellige udfordringsniveauer, og så skal der være dyreliv. Det er vigtigt for borgere med demens at kunne røre ved dyr og se dyr. De skal kunne høre fuglene synge, se ænderne og hønsene og gå ind til kaninerne i havens walk-in kaninbur.

- Når haven er færdig, skal den invitere til, at man kommer udenfor. Den skal ligne det liv, man havde før med en have. Forskningen peger på, at det gerne må ligne noget, som man kender, så når der er en køkkenhave med urter, så får man måske lyst til at gå og rode lidt, pille ukrudt op og begynde at vande og på den måde deltage. Man kan i sådan en have komme ud af en isolation med at være indendørs rigtig meget. Det handler også om, at der ikke skal være happenings - at man ikke skal arrangere en cykeltur for at komme udenfor, men kan tage sin familie med ned i haven og nyde naturen som en naturlig del af sin hverdag.