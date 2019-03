Datterens dåb udskudt: Familiens kjole fra 1700-tallet er forsvundet på museum

Anne Emilie Bleis Hansted Nørgaard glæder sig til at døbe sin datter Sofie Amelia, opkaldt efter den første kvinde til at flyve over atlanten. Foto: Morten Pape

Dåbskjolen fra 1700-tallet, som Anne Emilie Bleis Hansted Nørgaard og en lang række familiemedlemmer er døbt i, er væk. Derfor har hun udskudt sin datters dåb i håbet om at finde frem til kjolen, så traditionen kan fortsætte.

Svendborg/Træden/Faaborg: Anne Emilie Bleis Hansted Nørgaard blev døbt i en flere hundrede år gammel grøn silkekjole med blomster, ligesom størstedelen af hendes familie blev det. - Jeg har altid sagt, at når mit barn skal døbes, skal det være i den samme kjole, forklarer hun. Det ser i øjeblikket meget svært ud. Hun har netop udskudt sin datter Sofie Amelia Bleis Hansted Nørgaards dåb fra påskedag til 30. maj i håbet om at finde frem til familiens dåbskjole fra 1700-tallet, som er forsvundet. Dåbskjolen har været brugt af både drenge- og pigebørn i generationer og skulle være indleveret til et sydfynsk museum. - Der er ikke flere museer, jeg mangler at kontakte. Derfor tyer jeg til jeres hjælp, lyder det fortvivlet fra Anne Emilie Bleis Hansted Nørgaard i telefonen fra sit hjem i Træden 20 minutter fra Horsens. Det betyder noget at være med til at passe på de her historiske ting, som er med til at definere, hvem vi er som mennesker. Det er en del af ens familiehistorie, om man vil det eller ej.

På billedet ses den forsvundne kjole og Anne Emilie Bleis Hansted Nørgaards to fætre. Den store dreng hedder Peter Bleis og babyen i kjolen hedder Henrik Bleis. Privatfoto

Sporet ender blindt Kjolen stammer fra Svendborg-egnen, ligesom Anne Emilie Bleis Hansted Nørgaards familie gør. Hendes mormor husker det som om, at hun sammen med sin lillebror afleverede kjolen på et museum i Faaborg. Sådan et findes jo ved navn Øhavsmuseet. Men de mindes ikke at have modtaget den, og de har den ikke, fortæller museumsdirektør Peter Thor Andersen. - Vi forstår, at det betyder meget for dem, og vi håber, de finder den. Vi har undersøgt grundigt, om vi har den, og det har vi ikke. Vi mindes heller ikke at have modtaget den. Desuden tager vi kun imod ting fra vores egen egn. Og kjolen stammer jo fra Svendborg, pointerer han. På Svendborg Museum har de ledt lige så grundigt, men heller ikke her er kjolen dukket op, fortæller museumsdirektør Esben Hedegaard. - Vi modtager hvert år uvurderlige genstande fra borgere, men lige netop den kjole har vi ikke modtaget, slår han fast.

Selvom Anne Emilie Bleis Hansted Nørgaard aldrig selv har boet på Sydfyn, føler hun en stor tilknytning til området, hvor hendes tiptipoldefar Knud Christian Nielsen var brænderibestyrer i Svendborg. Foto: Morten Pape

Familien søger vished Desuden er begge museer enige om, at når noget først er indleveret til et museum, er det en museumsgenstand, som man ikke kan få tilbage. Det er politikken, da effekterne ofte er meget skrøbelige. Det har Anne Emilie Bleis Hansted Nørgaard forståelse for, der i det tilfælde blot ønsker vished for, hvor kjolen er. - Hvis vi får at vide, at den er i så dårlig stand, at det ville ødelægge kjolen at bruge den, så vil vi ikke gøre det. Både min mand og jeg er historielærere, og vi vil gerne vide, hvor den er blevet af. Det er en del af vores familiehistorie. Derfor har vi rykket dåben for at afsøge alle muligheder for at finde den. Har I set den grønne kjole eller har en idé om, hvor den kan være, håber Anne Emilie Bleis Hansted Nørgaard at høre fra jer på aeh@horsenshfogvuc.dk

Traditioner og historie betyder meget for Anne Emilie Bleis Hansted Nørgaard, der er historielærer, ligesom hendes mand Mads også er. Foto: Morten Pape

På billedet bliver Anne Emilie Bleis Hansted Nørgaard holdt af sine forældre Hanne og Lars. Hun håber, at hun til sin datters dåb kan holde sin datter i samme kjole. Foto: Privat