Dansk-engelsk duo med kommunikationsproblemer på Arne B

Svendborg: Den ene er englænder og elendig til dansk. Den anden kan ikke gøre sig forståelig på engelsk. Men det afholder ikke britiske Paul Eastham og sydfynboen Lars Kirkegaard fra at spille sammen, og det skulle gå noget bedre med musikken end snakken, loves der i en pressemeddelelse, når de to tirsdag aften optræder på Arne B.

Det er folkemusikforeningen Folk For Folk, der arrangerer koncerten med duoen, som kalder sig Danglish Station, og mens Paul Eastham står for sang, guitar, klaver og fløjte, tager Lars Kirkegaard sin harmonika med på scenen. Koncerten starter klokken 20. Det koster 90 kroner for medlemmer, 130 for ikke-medlemmer og en 50'er for unge under 25 år. /catj