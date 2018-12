Danseteater laver madforestilling i forsamlingshus

Svendborg: Det er ikke forestillinger som de fleste andre, der løber af stablen i Svendborg Forsamlingshus fra midten af februar og et par uger frem.

Sart Danseteater med koreograf Sofie Christiansen i spidsen opfører nemlig forestillingen Synapser, som forvandler forsamlingshuset til et andet univers, hvor man ikke bare skal høre musik og se dans, men også kan spise mad. Det skriver danseteatret i en pressemeddelelse.

Faktisk bliver maden hovedpersonen i projektet, lyder det, og det er Benny Madsen, også kendt under navnet "Mr. Superfood", der skal stå for smagsoplevelserne. Bag resten af forestillingen står der også kendte lokale navne, som scenograf Luise Midtgaard, der skal forvandle forsamlingshuset indre, mens Alaya Riefenstahl laver kostumer og Anders Ringgaard skaber musikken.

Længden på forestillingen styrer publikum også selv.

- Et ophold kan vare mellem en, to eller måske tre timer, men skal opleves i eget tempo, med mulighed for at dykke ned i sanseligheden og opleve frydefulde øjeblikke af nærvær, lyder det i pressemeddelelsen.

Forestillingen laves i samarbejde med Oure Højskole, Ryslinge Højskoles skuespillerlinje samt B&U Teatret og bliver til med økonomisk støtte fra Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond, Statens Kunsstfond, Fynske Bank og Wilhelm Hansen Fonden.

I alt 13 spilledage er planlagt fra den 15. februar til 2. marts.

Man kan købe billetter på sartdanseteater.dk. Normalpris for en billet er 280 kroner med rabatmulighed, hvis man er tidligt ude. /catj