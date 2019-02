Dans, sang, lyrik og kunst i Vor Frue Kirke

Svendborg: Vor Frue Kirke byder mandag sen eftermiddag på en kirkeoplevelse af en anderledes slags.

Klokken 17, 18.30 og 20 er der rundgang i kirken, og er man ikke helt spids på, hvad det vil sige, kan vi lige opklare, at rundgang er en form for oldkirkelig vekselsang.

Denne eftermiddag og aften bliver der præsenteret fire nye vekselsange, der tilsammen udgør en "Vinterantifoni", som seancen er døbt.

I kirkeskibet bliver man præsenteret for et stykke himmel og jord tilsat koreografi af danser Mathilde Dresler, som optræder til orgelmusik af Povl Balslev.

I et af sideskibene kan man opleve en vekselsang med celle og installationsobjekter under temaet "Vinterblod". Her er det cellist og komponist Anne Vilain og kunstner Kirsten Graver, der står for uropførslen.

I det andet sideskib består vekselsangen i, at valgmenighedspræst fra Vejstrup Anders Carlsson læser lyrik op i samspil med barokmusik fremført af Povl Balslev på kirkens flygel.

Og endelig kan man opleve seks unge mænd fra ungdomskoret SNUK agere herremunkekor og opføre både oldkirkelig og nyskrevet musik.

Billetter til Vinterantifoni kan købes på www.billet.dk eller i døren. De koster 50 kroner.