Danmarks første Naturpiloter på vej

Svendborg: Flypiloter, kaospiloter... hvad bliver det næste? Det bliver Naturpiloter! For ligesom nogle skal kunne navigere i luften og andre i kaos, er det vigtigere end nogensinde, at unge lærer om naturen, og om hvordan mennesker kan beskytte naturen for fremtiden.

Derfor har Fjord & Bælt og Naturama i samarbejde med ungdomsskolerne i Kerteminde og Svendborg udviklet projektet "Naturpiloter", hvor unge skal arbejde med naturvidenskabelige aktiviteter efter skoletid.

De unge skal deltage i to-fire timers "Naturpilot" på otte oplevelsesdage og prøver her en række forskellige aktiviteter, som både giver dem ny viden og konkrete redskaber. Aktiviteterne bliver mange. De skal dissekere fisk og finder måske plastik i fiskenes maver og snakker løsningsforslag om problemer med plastik. Dyrenes organer relateres til menneskekroppen. Hvorfor er gæller bedre end lunger i vand?

Naturpiloterne skal på naturtur i lokalområderne og lære dyr og planter at kende og snakke om deres levevilkår. De skal ud og sejle med biologer på marsvine-safari med undervandsmikrofon, og de skal på snorkel-tur med guider, der viser dem livet under vandet.

Andre aktiviteter drejer sig om klimaforandringerne, CO2-udledning kontra vedvarende energi baseret på biogas-anlæg, solceller og vindmøller. Alt sammen med byg-selv modeller.

- Det er vigtigt, at de forløb, vi skaber, giver mening i den natur, som er "lige om hjørnet". Det skal være sjovt, men bestemt også indholdsrigt. Naturpiloterne vil efter endt forløb modtage et Naturpilot-diplom. Målet er, at eleverne gennem deres oplevelser opnår større viden og forståelse for naturen og de aktuelle problemstillinger, som truer naturen, og ikke mindst får redskaber til at finde løsninger, siger Mette Thybo, direktør på Naturama og Fjord & Bælt i en pressemeddelelse om projektet.

Projektet, der begynder nu og først slutter i 2021, er støttet af Villum Fonden med 734.600 kroner fra en pulje med fællestitlen "Science i fritiden".

Naturpiloterne i Kerteminde og Svendborg vil blive Danmarks første. Men projektet skal siden rulles ud til resten af Danmark./exp