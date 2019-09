Danmark har fået sin første pindsvineekspert

- Gennem en periode er Naturamas gæster blevet opfordret til at indsamle (døde) pindsvin ind til projektet. Pindsvinene er døde af naturlige årsager eller blevet trafikdræbt. Og samlet set er det blevet til hele 697 pindsvin, som nu har dannet grundlag for forskningen. Danskerne har udvist et fantastisk engagement.

Svendborg: Danmark fået sin helt egen pindsvineekspert i form af Sophie Lund Rasmussen, der har forsvaret og fået godkendt sin ph.d.-afhandling om pindsvin. Afhandlingen har til formål at få indblik i, hvordan pindsvin i Danmark trives, og hvad vi bedst kan gøre for at bevare dem i naturen.

Fundet verdens ældste pindsvin

De mange døde pindsvin er obduceret, og der er udtaget prøver til en lang række analyser. Der er lavet genetiske undersøgelser på pindsvinene, tandundersøgelser, parasitologiske undersøgelser, screening for MRSA og aldersbestemmelser. I forbindelse med aldersbestemmelserne har Sophie Lund Rasmussen fundet verdens ældste, dokumenterede, vildtlevende pindsvin. Det var blevet 16 år.

- Der er stadig masser af viden at indhente fra de mange indsamlede prøver. Kan pindsvin for eksempel få kræft? Hvilke giftstoffer ophobes i pindsvinets krop? Hvordan er deres naturlige tarmflora? Alle sammen spørgsmål som vi håber at få svar på i et kommende forskningsprojekt. Min drivkraft er den forskel vi kan gøre for pindsvinene! Arbejdet går derfor nu i gang for at søge midler til at fortsætte forskningsprojektet, forklarer Sophie Lund Rasmussen.

Hendes ph.d.-afhandlingen består blandt andet af tre videnskabelige artikler, hvoraf den første er publiceret i et anerkendt internationalt videnskabeligt tidsskrift. De to øvrige er begge indsendt til lignende anerkendte tidsskrifter.