Det var en fejl, at DSB meldte ud, at togaflysninger skyldtes sygdom blandt førere, oplyser informationschef.

Svendborg: En række lokomotivførere lå søndag formiddag syge, og det førte til, at togdriften på Svendborgbanen midlertidigt blev indstillet.

Det oplyste DSB's presseafdeling omkring klokken 11 til Ritzau.

Togene kunne ikke køre uden førere, og derfor blev der indsat togbusser mellem Odense og Svendborg, lød det.

Men søndag aften oplyser DSB's informationschef, Tony Bispeskov, til TV 2/Fyn, at det er en fejl, at man har meldt ud, at togaflysninger skyldes sygdom blandt lokomotivførere.

- Jeg ved ikke, hvordan det her konkret er blevet meldt ud, men det er i hvert fald forkert, at det er på grund af sygdom.

- Det skal vi selvfølgelig beklage, lyder det videre for informationschefen.

Udmeldingen om sygdom kom da også bag på forbundsformand i Dansk Jernbaneforbund Henrik Horup, der ikke kunne genkende billedet.

Dansk Jernbaneforbund er på ingen måde vidende om, at sygefraværet blandt lokomotivpersonalet er unormalt højt, lød det fra formand Henrik Horup.

- Dansk Jernbaneforbund tager på det kraftigste afstand fra, at DSB offentligt hænger lokomotivførerne, DSB's egne medarbejdere, ud som årsagen til indstilling af togdriften.

- Dette er efter Danske Jernbaneforbunds vidende helt ukorrekt, sagde formanden i en pressemeddelelse.

Ifølge ham er der ikke tale om en akut mangel på lokomotivførere. Det er derimod en personalemangel, som er blevet tydelig, efter at flere har søgt væk fra virksomheden den seneste tid, mener Dansk Jernbaneforbund.