DGI slår fast: Tour de France flytter ikke landsstævnet i Svendborg

Selvom et af verdens største sportsevents gæster Danmark samtidig med, at DGI's Landsstævne udfolder sig i Svendborg, rokker det ikke ved, at mellem 25.000 og 31.000 deltagere forventes til stævnet i Svendborg, oplyser DGI's direktør Søren Brixen.

Svendborg: DGI Landsstævne vil stadig gæste Svendborg fra den 1. til den 4. juli 2021, slår administrerende direktør i DGI Søren Brixen fast. Det begyndte ellers at svige med rygter efter, at det kom frem, at Tour de France gæster Danmark 2. juli 2021. Det skræmmer dog ikke DGI og deres samarbejdspartnere, som vil vende sammenfaldet til noget positivt.

- Vi er ikke blinde for, at der er Tour de France samtidig. Derfor ligger det lige til højrebenet, at vi skal skabe synergier mellem Tour de France og landsstævnet, der er Danmarks største motionsevent. Der arbejdes eksempelvis på at lave motionscykling til stævnet. Og så er vores helt store dag før Tour de France, da vi har den store åbningsdag den 1. juli, forklarer Søren Brixen.

Dermed kan gæster der potentielt allerede har booket overnatning for at være en del af landstævnet ånde lettet op.

Der har ligget flere grunde bag beslutningen om at beholde de oprindelige datoer, fortæller Søren Brixen.

- Det er ikke super nemt at flytte et landsstævne. Det har blandt andet noget med skoleferier at gøre, efterskolerne er en væsentlig deltager i landsstævnet. Vi tror heller ikke, at sammenfaldet for nogle betydning i forhold til deltagere.