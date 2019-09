DGI og Tved Gymnastik & idrætsforening vil have motionister ud i naturen

Tved: Tved Gymnastik & idrætsforening tilbyder nu naturtræning. Naturtræning består af forskellige aktiviteter i naturen, hvor der trænes balance, opmærksomhed, koordination, kondition og styrke, og vigtigst af alt er det også sjovt undervejs. Det er træning med mild til moderat intensitet, og der prøves kræfter med de muligheder som naturen giver, når sanserne skærpes, fortæller DGI i en pressemeddelelse.

- Vi håber, at svendborggenserne får øje på det nye tilbud i Tved og har lyst til at være med. Bare det at være i naturen har en positiv effekt på sundheden, og naturtræning kan noget helt særligt, da balance, koordination og opmærksomhed også trænes. Det skal prøves, før man helt forstår, hvad det er, siger programleder for DGI Outdoor på Fyn. Julie Faurholt Pedersen, i en pressemeddelelse.

Træningen tilpasses så alle deltagere kan være med - trænede som ikke trænede. Også for deltagere der har afsluttet et genoptræningsforløb.