DF's Dorthe Ullemose vil holde useriøse politikere ude af partiet

Står det til Dansk Folkepartis byrådsmedlem, Dorthe Ullemose, skal partiforeningen i Svendborg blive bedre til at afvise useriøse personer, der gerne vil stille op for partiet til kommunalvalget i 2021.

Svendborg: Byrådsmedlem Dorthe Ullemose (DF) ærgrer sig over, at partiet flere gange har oplevet at partiets byrådspolitikere er hoppet fra partiet undervejs i byrådsperioden og dermed har svækket partiets indflydelse.

Derfor er hun klar til i højere grad at screene interesserede personer, der gerne vil stille op til kommunalvalget i 2021 for at sikre, at opstillede kandidater er af den rette politiske observans og tilstrækkeligt samarbejdsvillige. Hun mener desuden at man i partiforeningen i Svendborg bør overveje at listeopstille kandidater frem for at bruge sideordnet opstilling, sådan som man normalt har gjort.

- Det vil gøre, at vi ved, hvem det er, der kommer i byrådet. Men det er sådan noget, som vi skal være enige om i bestyrelsen. Og det er der heldigvis rigtig god tid til at snakke om, siger Dorthe Ullemose, der fik en bestyrelsespost ved generalforsamlingen for få uger siden.

Hun er klar over, at det er foreningens medlemmer, der på et opstillingsmøde endeligt beslutter rækkefølgen for opstillede kandidater, når man bruger listeopstilling. Men man vil dog som bestyrelse kunne anbefale, hvilken rækkefølge, man mener, vil være bedst, mener Dorthe Ullemose.