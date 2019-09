Cykelløb kan i Svendborg også være en e-sport

Det er slut med vinterpausen for cykelmotionister. Barecykling arrangerer ti e-sport løb i løbet af vinteren, hvor man med tag over hovedet kan køre mod andre cykelmotionister i den digitale verden. I Svendborg foregår det på Kammerateriet.

Svendborg: I stedet for at sidde derhjemme og savne sommerens cykelture, så bliver det nu muligt at deltage i e-sports-cykelløb vinteren over.

Vintercuppen er arrangeret af virksomheden Barecykling i samarbejde med Kammerateriet i Svendborg og Cykelbanen i Odense.

- Det handler om at få rørt sig og få hygget en masse, så man får holdt formen ved lige hen over vinteren. Vi oplever, at motivationen er meget større via eSport på Zwift end for eksempel at cykle alene derhjemme eller til en traditionel spinningstime, siger medejer og medarrangør Søren Kruse Sorgenfrey i en pressemeddelelse.