Crossløbere skal ud i nyt terræn

Ruterne er ændret, når SG Atletik og DGI Fyn er vært ved sæsonens femte Bevæg dig for livet-crossløb 6. januar.

- Ruten er en skøn tur på Kløverstien på begge sider af Hellegårdsvej, hvor der løbes langs marker og igennem skov og krat, siger hun og lover, at løbernes puls vil komme helt op, da der er korte, men stejle stigninger undervejs.

For i modsætning til tidligere udgaver af løbet skal der denne gang ikke løbes i Hallindskoven, men på en hel ny rute, oplyser arrangørerne i en pressemeddelelse, hvor crossløb-ansvarlig ved SG Atletik, Marie Lützen, sætter flere ord på.

Fynsk samarbejde

Der startes ved SG-huset, og løberne kan vælge mellem en rute på enten 3,6 eller 7,2 kilometer.

Ifølge pressemeddelelsen er løbet for alle, og blandt de forhåndstilmeldte er da også både børn, hyggemotionister og konkurrenceløbere.

Løbet i Svendborg er det femte af ti under navnet "Bevæg dig for livet" i sæsonen, og løbene bliver afviklet i perioden fra sidst i oktober til midt i marts.

Det er fynske klubber, der sammen med DGI Fyn arrangerer, og da crossløb er karakteriseret ved at være løb i naturen, går ruterne fortrinsvis ad markveje og grusstier gennem skove, langs vand og hen over åbne strækninger.

Ifølge pressemeddelelsen er der i alt lige under 750 forhåndstilmeldte til de 10 løb, hvilket er det højeste antal deltagere nogensinde. Tilmelding kan ske på dgi.dk/crossløbfyn, ligesom det er muligt at eftertilmelde sig ved at møde op på løbsdagen.