Carport udbrændt: Brandfolk stoppede brand i at nå huset

En garagebrand på Tåsinge var ved at få fat i huset, hvor beboerne var hjemme, men brandfolk fra Beredskabt Fyn forhindrede flammerne i at få fat i ejendommen, mens garagen udbrændte totalt.

Familien og deres hus slap uskadt, men garagen udbrændte totalt, da der torsdag aften udbrød brand i en carport på Vindeby Lærkevej på Tåsinge.

Politi og beredskabet blev alarmeret lidt efter klokken 20.00 og ankom samtidigt til adressen på Tåsinge, hvor de blev mødt af en overtændt carport.

Familien i huset var hjemme, men hverken de eller brandfolkene kunne stille noget op, så carporten udbrændte ifølge vagtchefen ved Fyns Politi totalt.

Til gengæld lykkedes det for beredskabets udsendte at forhindre flammerne i at få fat i huset også, selv om det kunne være gået galt.

- Ilden nåede ikke ind i huset, men man kunne se, at flammerne lige havde været inde og slikke på loftet af bygningen, siger Hans Jørgen Larsen, vagtchef ved Fyns Politi torsdag aften.

Hvad der har forårsaget branden, kan han ikke sige noget om endnu, så politiet vender tilbage til adressen fredag.

- Vi har lidt efterforskningsarbejde med at finde frem til årsagen til branden i morgen, siger han.