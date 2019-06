Café åbner på havnefronten: Plantebaseret kost med noget til kødelskerne

Den 4. juli åbner et nyt spisested på havnen i Svendborg. Lene Aagaard og Ditte Poulsen har lagt deres erfaringer sammen og skabt spisestedet Greeneats, der vil have fokus på det grønne køkken.

- Vi ved, vi skal være anderledes for at slå igennem. Derfor har vi et stort fokus på det grønne, men der vil stadig plads til alle, bekræfter Lene Aagaard.

- Vi vil prøve nogle ting af og se, hvad kunderne synes om dem. Og så vil retterne også variere efter årstid. Fælles for dem er, at de vil være lavet fra bunden,

Som navnet på caféen antyder, vil plantebaseret kost være i fokus. Men når de første kunder passere døren den 4. juli, vil spisestedet lægge stor vægt på at kunne tilbyde noget til alle, forsikrer Lene Aagaard, der får ansvaret for køkkenet.

Efter at have mødt hinanden i restaurationsbranchen har Lene Aagaard og Ditte Poulsen besluttet sig for at kombinere deres erfaringer og kaste sig ud i et madeventyr sammen ved at skabe et nyt spisested ved navn Greeneats .

Hårde odds og høj service

De nu lyse lokaler har tidligere huset en italiensk restaurant og flere andre butikker med det til fælles, at de endte med at lukke. Og det er en usikker branche, de to kvinder har kastet sig ind i som selvstændige, erkender de.

- Det er hårde odds. Men vi har ikke kastet os naivt ind i det, slår Ditte Poulsen fast.

Gennem sine jobs i restaurationsbranchen, hvor hun ud over at være tjener også har været sælger, har hun samlet erfaringer sammen til en dag at kunne åbne sit eget sted.

Ud over den gode mad, vil den gode service være højt prioriteret, forklarer Ditte Poulsen.

- Vi kommer til at levere en sublim service og et godt værtskab. Det vil ikke køre som et samlebånd. Tjenerne vil være engagerede og have indsigt i den mad, der serveres. Og de vil lytte til kundernes ønsker og inputs. Hos os er menuen ikke fastlåst, oplyser Ditte Poulsen.

Makkerparret er i fuld gang med at færdiggøre de sidste detaljer i butikken. Desuden råder caféen over en terrasse med mulighed for overdækning og med plads til cirka 50 spisende gæster, som vil have udsigt til havnen.