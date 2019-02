Byttemarked for børn: Giv, hvad du har og tag, hvad du kan bruge

I uge 7 er der byttemarked på genbrugsstationen i Svendborg. Her kan børn aflevere deres brugte ting til glæde for andre og se, om der er noget, de selv gerne vil have med hjem.

Svendborg: Genbrugsstationen i Svendborg bliver i uge 7 til en markedsplads, når der hele ugen er byttemarked for børn.

I en stor container vil det være muligt at medbringe det støvede legetøj, cyklen, der er blevet for lille, eller hvad man nu ellers kan finde på. Tingene vil kunne få nyt liv og glæde andre. Og ser du noget, der vil gøre sig godt på dit barneværelse eller andre steder i hjemmet, har du muligheden for at tage det med hjem.

Åbningstiderne er mandag til fredag i tidsrummet klokken 10 til 18, og byttemarkedet er kun for private.

Der er ikke nogen regler for, hvor meget du skal aflevere, eller hvor meget du må tage med hjem.