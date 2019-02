Svendborg: En gammel mariehøne for en letbrugt Superman. Eller et lille prinsesseskørt for en lidt større heksedragt.

Kun gemmerne og fantasien sætter grænserne for hvilke byttehandler, der kan komme i stand på Thurø Bibliotek, som i år arrangerer en byttebørs for fastelavnsdragter og halloweenkostumer.

Det sker fredag 22. februar fra klokken 14 til 16, og alle, der gerne vil af med gamle kostumer og komme hjem med en billet til at slippe for lange aftenener ved symaskinen, er velkomne. /jurb