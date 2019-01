Bytte-bytte-købmand: Byrådsflertal godkender handel om 40 byggegrunde i Tankefuld

Venstre er imod, men 17 af 29 byrådsmedlemmer godkender, at der kan bygges 90 almennyttige boliger i Troense til gengæld for et salg af 46.500 kvadratemter i byggegrunde i Tankefuld. Her skal investor bygge 40 parcelhuse, men uden de såkaldt aktive tage.

- Udfordringen er, at de 13 millioner er ikke noget, vi bare har liggende. Vi har tilbudt, at finde de 13 millioner, men forpligter investoren til at geninvestere pengene i vores område, sagde Bo Hansen med henvisning til Tankefuld.

Men sagen var mere speget end som så, dels fordi kommunen er forpligtet til et såkaldt grundkapitalindskud på 13 millioner kroner, når der er tale om et alment boligbyggeri, og dels fordi salget af jorden i Tankefuld er betinget af, at byrådet vil lempe på nogle af de grønne krav i lokalplanen. Og tingene hænger sammen .

Aftalen, som byrådet tirsdag aften tog stilling til, handler om, at en investor sammen med BSB Svendborg vil bygge 90 almene familieboliger i Troense. Ifølge loven om almene boliger skal kommunen stille grundkapital på otte procent af anskaffelsessummen til nye almene boligbyggerier, hvilket i dette tilfælde svarer til 13 millioner kroner. Derudover skal give en kommunegaranti på 95,1 millioner kroner på en del af realkreditlånet.Svendborg Kommune har betinget sig, at investoren, Handelsfirmaet JMT, køber grunde i en endnu ikke byggemodnet del af Tankefuld, hvis man skal sige ja til det almene boligbyggeri. Der er tale om 40 grunde på 46.500 kvadratmeter til en samlet pris i omegnen af 10 millioner kroner. Handelsfirmaet JMT har til gengæld stillet som betingelse, at lokalplanen ændres, så kravet om såkaldt "aktive tage" udgår.

Venstre bekymret for likviditeten

Lars Erik Hornemann (V) sagde, at han gerne ville juble over de mange penge, der kan blive investeret, men han og Venstre var ikke med på forslaget på grund af kommunens ringe likviditet og med blik tilbage på det seneste års 100 millioner kroners-besparelser. Og så pegede han på, at der allerede er masser af almene boliger på vej.

- Vi har i forvejen sagt ja til lige godt 300 boliger med indskud for 42 millioner kroner. Kan vi så oveni sige ja til yderligere 90 boliger og 13 millioner kroner, som vi ikke har. Timingen er ikke god, sagde han.

Som en del af handlen har investoren, Handelsfirmaet JMT, til gengæld betinget sig, at kravet om "aktive tage" - for eksempel solceller eller tagterrasse - skal fjernes fra lokalplanen for det specifikke delområde i Tankefuld. Og den var Venstre helt med på. Hornemann argumenterede for, at det ville kunne give bedre økonomisk mening for kommunen.

- Hvis vi fjerner kravet om aktive tage som en del af et udbud, så vil det betyde, at andre investorer vil melde sig på banen, sagde han.

I Enhedslisten var man heller ikke ombord på handlen, men det var af andre årsager. Dels var man bekymret for klimaregnskabet i Tankefuld, hvis man ændrer i lokalplanen, og dels for at der pludselig vil være for mange almene boliger i Svendborg Kommune.

- Det er ikke mange år siden, at vi havde landets højeste ledighed i almennyttige boliger, da Skovparken var blevet renoveret. Det betød, at lejen steg. Det kan godt være, at der er efterspørgsel efter det projekt i Troense, men så kan det ramme andre afdelinger, hvor lejen så stiger, sagde Jesper Kiel (EL).