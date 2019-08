For at lægge låg på konflikterne i Teknik- og Erhvervsudvalget foreslår borgmester Bo Hansen (S), at den nuværende formand for udvalget Flemming Madsen (S) overlader pladsen til Venstres Lars Erik Hornemann. Madsen skal til gengæld være formand for Kultur- og Fritidsudvalget, lyder forslaget.