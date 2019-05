Byrådspolitikkere sætter normeringer i daginstitutioner under lup

Er normeringen i daginstitutioner i Svendborg en til seks? Eller mere? Eller mindre? Det afhænger af, hvem der opgør det og hvordan. Så nu har alle politikerne i byrådet besluttet at få administrationen til at regne på det en gang for alle.

- Det har jeg ikke noget imod, at vi får undersøgt, for det tjener til vores alles fordel, at tallene kommer frem i lyset. Lad os få renset de tal. Det vil jeg gerne være med til at sætte i gang. Men jeg vil ikke være med til at indføre minimumsnormeringer, før vi kender de økonomiske konsekvenser af det, sagde han.

I Svendborg er debatten rykket ind i byrådssalen, hvor Enhedslisten på byrådsmøde tirsdag aften foreslog, at man i Svendborg skal have forvaltningen til at regne på, hvordan normeringerne egentligt ser ud i Svendborgs daginstitutioner og vuggestuer.

Svendborg: Særligt i disse valg-tider er minimumsnormeringer på de flestes læber; både forældre og politikere, og førstnævnte gik for nylig på gaden for at kræve minimumsnormeringer, mens sidstnævnte fra forskellige partier på Christiansborg rent faktisk synes, det kunne være en god ide.

Der er altså behov for - mener Enhedslisten nu med resten af byrådets opbakning - at få renset tallene, så man får et mere retvisende billede af, hvor mange børn en pædagog i virkeligheden skal være voksen for i Svendborgs daginstitutioner.

For spørger man Kommunernes Landsforening på baggrund af Danmarks Statistik, er minimumsnormeringen i Svendborg én voksen til tre vuggestuebørn og én voksen til 5,7 børnehavebørn, hvad der faktisk er en smule bedre, end SF på landsplan lægger op til at indføre med minimumsnormeringer for samtlige landets kommuner.

Enhedslistens forslag om at få forvaltningen til at regne på normeringerne og Bo Hansen udtryk: "lad os få renset de tal" har en årsag.

Kommende besparelser

Partierne tilsluttede sig ikke alene en undersøgelse af, hvorledes den nuværende normering er, men også hvordan det kommer til at se ud i fremtiden.

For antallet af børn ændrer sig som bekendt i årene, der kommer, og ikke mindst spiller det en rolle, at politikerne sidste år i forbindelse med de massive besparelser i Svendborg Kommune besluttede at gøre brug af rammestyring, hvor man fastfryser udgifter på trods af, at der kommer flere børn, hvorfor man på sigt skal passe flere børn for færre penge.

- Jeg synes, det er rigtig godt at få tallene frem i lyset, konkluderede Bruno Hansen (S) og lod forstå, at normeringer, der i SF's øjne ville være tilstrækkeligt gode, kan løbe op i en årlig udgift på 30 millioner kroner.

- Det håber jeg ikke, at du får ret i, for så har vi et problem, konstaterede Bo Hansen, hvormed han indikerede, at det ikke er et beløb, han har i sinde at kaste efter minimumsnormeringer.

Om der indføres minimumsnormeringer vides altså ikke endnu. Men et udgangspunkt for at diskuttere det på baggrund af retvisende talmateriale er man altså enig om at bede administrationen om.