Byrådsmedlem erkender vold mod tidligere byrådskollega

Byrådsmedlem Morten S. Petersen er tiltalt for vold mod sin tidligere byrådskollega Knud Albertsen og erkender i et vist omfang. Men han afviser, at han har slået ham med knyttet næve, ligesom han ikke kan genkende billedet af, at episoden opstod lige ud af det blå.

Svendborg: Byrådsmedlem Morten S. Petersen (løsgænger) er tiltalt for vold og erkender - men kun delvist.

Det er seneste udvikling i sagen, hvor Knud Albertsen har meldt sin tidligere byrådskollega Morten S. Petersen for vold.

Morten S. Petersen vil ikke udtale sig, men henviser i stedet til sin advokat, Claus Olsen, og mens Anklagemyndigheden ved Fyns Politi ikke tidligere har villet fortælle, om Morten S. Petersen er sigtet eller tiltalt, så oplyser Claus Olsen, at der er nyt i sagen.

- Der er sket det, at jeg for en time siden fik en kopi af et anklageskrift fra Morten. Men der er ikke berammet et retsmøde endnu, siger han torsdag formiddag.

Advokaten oplyser også, at Morten S. Petersen er tiltalt efter straffelovens paragraf 244, og at han ifølge anklageskriftet har slået Knud Albertsen flere gange med knyttet næve.

Nogle af slagene faldt, mens Knud Albertsen lå ned, hedder det i anklageskriftet, og Claus Olsen oplyser, at Morten S. Petersen erkender - et stykke ad vejen.

- Han erkender i den forstand, at han mener, at han har slået en til to gange. Ikke med knyttet, men med flad hånd, og ikke mens Knud Albertsen lå ned, siger advokaten.