Byrådsmedlem efter betinget fængselsdom for vold: Nu vil han se fremad

En påskefrokost på Thurø den 16. marts i år endte i håndgemæng. Og torsdag eftermiddag resulterede det i, at byrådsmedlem Morten S. Petersen (løsgænger) blev idømt 40 dages betinget fængsel for med knytnæve at have slået en anden mand i ansigtet.

Svendborg: Byrådsmedlem Morten S. Petersen blev torsdag eftermiddag ved Retten i Svendborg idømt 40 dages betinget fængsel for vold efter paragraf 244. Dommen blev gjort betinget på vilkår om samfundstjeneste, som det hedder. Det betyder i bund og grund, at Morten S. Petersen, der er løsgænger i byrådet i Svendborg, slipper for at afsone sin fængselsstraf, men i stedet kan nøjes med 60 timers samfundstjeneste. - Nu er det overstået, så nu kan vi se fremad, lød det efterfølgende fra Morten S. Petersen, der trods alt var lettet over, at han ikke skulle i fængsel.

Morten S. Petersen Morten Steen Petersen er 53 år.Er også kendt under navnet Morten Sol.



Har siddet i Svendborg Byråd i flere perioder.



Repræsenterede Dansk Folkeparti fra 1997 til 2007, hvor han forlod partiet.



I november 2007 trådte han ind i Venstres byrådsgruppe efter et halvt år som løsgænger.



Fik ved valget i 2013 180 stemmer, hvilket ikke rakte til en plads i byrådet.



Gik tilbage til Dansk Folkeparti og blev valgt ind i byrådet i 2017.



Kort tid efter valget blev han dog ekskluderet fra partiet og blev løsgænger.



Driver sideløbende med byrådsarbejdet firmaet Morten.sol.dk, som blandt andet pudser vinduer, gør rent og højtryksrenser fliser.

Knud Albertsen afgav forklaring i Retten i Svendborg, hvor han blandt andet sagde, at Morten S. Petersen slog ham i ansigtet med knyttet hånd, hvad retten da også fandt bevis for. Arkivfoto: Julie Ruby Bødiker

Med flad hånd Retssagen gik i gang torsdag klokken 13, hvor to domsmænd og retsformand, Anni Brix, skulle afgøre Morten S. Petersens skyld og efterfølgende straf. Anklager Lise Dyrby Nielsen førte sagen, mens Claus Olsen stod for at forsvare Morten S. Petersen i sagen, hvor Morten S. Petersen var tiltalt ved Retten i Svendborg med påstand om fængselsstraf for overtrædelse af straffelovens paragraf 244, stk. 1, for flere gange med knyttet hånd at have slået Knud Albertsen på dennes adresse på Thurø i forbindelse med en påskefrokost. Morten S. Petersen erklærede sig allerede til at begynde med skyldig i, at have slået Knud Albertsen, dog ikke med knyttet hånd, men med flad hånd og kun en gang. - Jeg tror jeg slog ud to gange, jeg tror ikke, at jeg ramte første gang, forklarede Morten S. Petersen.

Derfor bringer vi navn I Fyns Amts Avis presseetiske regler om brug af navne står der blandt andet: "I politi- og retsreportager nævner vi ikke navne, initialer eller lignende på implicerede, før der er faldet dom i sagen. Vi bringer navn og alder på dømte, når dommen er på mindst et års ubetinget fængsel eller forvaring. Vi nævner navn efter dom ved første instans."Og videre:



"Vi nævner navn på personer, der bærer "gyldne kæder", selv om de ikke er domfældte, og selv om de får en dom på under et års ubetinget fængsel. Chefredaktionen konsulteres, inden navn offentliggøres."



Begrebet "gyldne kæder" dækker blandt andet over folkevalgte i byråd og kommunalbestyrelser.



I denne sag nævner vi i øvrigt navnet på forurettede, da denne ved tidligere lejlighed er stået frem i Fyns Amts Avis med sin version af historien.

Jaloux I retten forklarede Morten S. Petersen, at han og hans kæreste var inviteret til frokost klokken 13 den pågældende dag hos Knud Albertsen og dennes hustru på deres adresse Øgavl på Thurø, og de begyndte frokosten med en rom og cola. Siden blev der ifølge Morten S. Petersen drukket tæt - ifølge ham mere end en liter snaps, øl og vin. Knud Albertsen og dennes hustru er dog uenig i, at der blev drukket så meget som Morten S. Petersen sagde. Alle forklarede dog retten, at stemningen var god. Men på et tidspunkt satte Knud Albertsen sig ifølge Morten S. Petersen flirtende på Morten S. Petersens kæreste, og det stødte Morten S. Petersen, der dog ikke påtalte det. Senere blev Morten S. Petersens kæreste dårlig og gik ud på badeværelset for at kaste op. Efter hende gik Knud Albertsen. Ifølge Albertsens forklaring for at hjælpe hende og give hende et glas vand. Morten S. Petersen var dog ikke enig i den forklaring, for han sagde i retten, at da han efterfølgende gik ud til sin kæreste på badeværelset, sad hans kæreste foroverbøjet og kastede op i toilettet, mens Knud Albertsen sad bagved hende med hænderne på hendes hofter. Og ifølge Morten S. Petersens kærestes forklaring i retten havde Knud Albertsen også fat om hendes højre bryst. Den udlægning afviste både Knud Albertsen og dennes hustru dog. Ifølge Morten S. Petersen blev han vred og skubbede til Albertsen og ville derpå forlade huset, men blev ifølge Morten S. Petersen holdt tilbage af Albertsen. Albertsen selv forklarer, at han allerede på badeværelset - hvor Albertsen ifølge sin forklaring nægter at have berørt Morten S. Petersens kone på uanstændig vis - blev slået flere gange i ansigtet af Morten S. Petersen. Albertsen sagde desuden i retten, at han også efterfølgende blev slået med knyttet næve i husets køkken, da håndgemænget flyttede sig dertil, men Morten S. Petersen fastholdt over for retten, at han kun ramte Albertsen en gang med flad hånd. Under tumulten landede Knud Albertsen i øvrigt oven på et sofabord af glas, der splintredes. Bordet var der billeder af, så det var man enig om.

Flad eller knyttet Domsmændene og retsformanden i Retten i Svendborg skulle altså have med i deres overvejseler, om Morten S. Petersens kæreste var blevet forulempet, og om det var en rimelig grund til, at Morten S. Petersen slog Knud Albertsen. De skulle desuden tage stilling til, om Morten S. Petersen mon slog én gang med flad hånd eller om han slog flere gange med knyttet næve. Ud over vidneforklaringerne havde de også en læges ord for, at Knud Albertsen havde pådraget sig skader i ansigtet; disse dokumenter i sagen blev vist frem for domsmændene og retsformanden. På baggrund af det - og forsvarets og anklagerens procedure - voterede de, og de kom altså frem til, at Morten S. Petersen skulle have en straf på 40 dages betinget fængsel, og samfundstjeneste i 60 timer. Forsvareren lod ellers i sin procedure forstå, at Morten S. Petersen egentligt godt kunne gå fri, idet han var blevet tilbageholdt af Knud Albertsen under håndgemænget og som sådan havde følt sig truet, og derfor var der tale om nødværge. Og hvis ikke retten mente det, så plæderede han for den mildeste dom. Retten lagde dog til grund for dommen, at Morten S. Petersen havde slået Knud Albertsen fire gange med knyttet næve og altså ikke med flad hånd. En konklusion, man var kommet frem til på baggrund af papirerne fra lægen, som efter håndgemænget havde undersøgt Knud Albertsen.

Tilfreds Som indledningsvist skitseret lod Morten S. Petersen efter retssagen forstå, at han var tilfreds med den betingede dom. - Den afspejler det forløb, som Knud Albertsen har gjort sig skyldig i, sagde han med henvisning til, at Knud Albertsen ifølge Morten S. Petersen forgreb sig på dennes kæreste. - For mig er det en bekræftelse på, at han har gjort noget, han ikke skulle have gjort, siger Morten S. Petersen, der er klar over, at dommen får konsekvenser for hans fremtid i byrådet. Når man bliver straffet med fængsel, hvad enten det er betinget eller ubetinget, må man nemlig ikke sidde i byrådet, men Morten S. Petersen kan dog stille op til næste valg igen. - Jeg er da ked af, at det har indflydelse på mit job i byrådet, som jeg har været glad for. Men jeg vil ikke pibe over det.