Byrådsflertal sætter gang i omdannelsen af Klosterplads

Efter i en periode at have debatteret parkering omkring Klosterplads og Frederiksgade enedes byrådet tirsdag aften om at sætte gang i det videre arbejde, der skal omdanne området til et nyt byrum.

Svendborg: Som en del af en ambition om at styrke forbindelsen mellem Svendborg bymidte og Svendborg Havn stemte et flertal af byrådets politikere tirsdag aften for, at man kan komme videre med at omdanne Klosterplads og Frederiksgade.

Flertallet stemte for at sætte gang i et lokalplanforslag for området, efter man for nylig indgik et parkeringsforlig, der sikrede tyve ekstra parkeringspladser bag Kvægtorvet; med det oprindelige forslag stod Svendborg nemlig til at miste en række parkeringspladser i området.

Således var der rimelig tilfredshed over hele linjen i byrådssalen - bortset fra Enhedslisten - da spørgsmålet om, hvorvidt man skulle give grønt lys til det videre arbejde var på dagsordenen på byrådsmødet.

Som Lars Erik Hornemann (V) indledningsvist sagde:

- Vi benyttede standsningsretten til at få det her i byrådet, og vi har forhandlet os til en løsning på nogle af de problemstillinger, som forslaget efterlod, da det stort set fjernede alle parkeringspladser på Klosterlads. Jeg synes, vi er blevet mødt med en erkendelse af, at det skulle landes fornuftigt, og det synes jeg, at vi er kommet fint omkring, lød det fra Lars Erik Hornemann.

Ligeledes kundgjorde Henrik Nielsen (K), at også Det Konservative Folkeparti var for.

- Vi synes også, det er et rigtig godt forlig, der er blevet lavet. Vi er jo en del af en bred konstituering, og det forpligter os til at finde brede løsninger, vi kan alle sammen kan se os i, og det bliver vi bedre og bedre til, sagde han.