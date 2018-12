Byrådet skærer i højden på omdiskuteret byggeri på Søkildevej

BSB Svendborg vil gerne bygge 30 mindre lejligheder og 54 boliger i to seniorbofællesskaber på Søkildevej i Høje Bøge kvarteret, og tirsdag aften godkendte et flertal i byrådet den nye lokalplan for området - dog er højden på byggeriet reduceret som følge af de indkomne høringssvar.

Naboerne peger blandt andet på, at byggeriet fortsat vil blive for højt, at der bor flagermus i området, som risikerer gener som følge af byggeriet, foruden at store træer skal fældes, hvad man ikke synes om.

Med en underskriftsindsamling fra 165 borgere sendt til borgmesteren forud for byrådsmødet, gør naboerne opmærksom på, at der fortsat er knaster i lokalplanforslaget, som politikerne bør tage højde for, før byrådet endeligt godkender den nye lokalplan 634 for området.

Det er naboerne i området, der har været på barrikaderne fordi man blandt andet mener, at der er planer om at bygge højere, end man synes er en god ide.

I hvert fald har et flertal af politikerne i byrådet tirsdag aften nikket til en ny lokalplan for et område på Søkildevej, hvor BSB Svendborg gerne vil bygge boliger - men politikerne nikkede til en byggehøjde, der er lavere, end man i første omgang foreslog, da lokalplanen blev sendt i offentlig høring i efteråret.

Flertal godkendte

På trods af indvendingerne besluttede et flertal i byrådet at godkende lokalplan 634, og som formand i Teknik- og Erhvervsudvalget, Flemming Madsen (S), sagde:

- Denne lokalplan er bedre end den eksisterende, sagde han og pegede på, at med den nye lokalplan er byggehøjderne reduceret i forhold til den eksisterende, foruden han pegede på, at BSB Svendborgs byggeplaner er "tidssvarende", som han formulerede det.

Enhedslistens Jens Erik Laulund Skotte gav udtryk for, at han syntes beslutningen havde været svær, men at Enhedslisten havde besluttet, at man ville godkende lokalplan 634.

- Der er blevet justeret på højden, så der er noget, der har rykket sig, og derfor støtter vi det her, for vi skal jo også fastholde, at det skal være attraktivt at bygge der, sagde han og fastslog:

- Jeg er rigtig glad for det her projekt. Det passer rigtig godt ind i området, sagde han og opfordrede til, at BSB Svendborg fortsat sørger for dialog med borgerne i området.

- For der kan statdig laves justeringer, så man i sidste ende kan få et projekt, alle kan være glade for, lød det.

Imod lokalplansforslaget stemte løsgængerne Jens Munk, Jesper Larsen og Morten S. Petersen samt Dorthe Ullemose (DF).

Som Jens Munk forklarede, ønsker han, at arealet til bebyggelse bør reduceres mod nord, og i stedet bør man udlægge en del af arealet som en grøn oase i byen, men det vandt altså ikke opbakning.