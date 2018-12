Byrådet giver grønt lys til cykelsti på Dronningemaen

Svendborg: I foråret i år enedes politikerne i Svenbdorg om, at der skal være cykelsti langs med Dronningemaen og Viebæltet, og tirsdag aften - på årets sidste byrådsmøde - nikkede politikerne så til det projekt, der er udarbejdet for at komme i mål med at få anlagt cykelstien.

Projektet går ud på at etablere såkaldte fællesstier i begge sider af vejen med en bredde på to og en halv meter. Fællesstierne skal cyklister og gående deles om, og planen er, at kantsten og chaussesten skal adskille cyklende og gående.

Planen indebærer, at nogle af de fem busstoppesteder langs strækningen skal flyttes, foruden nogle af vejtræerne skal fældes eller flyttes.

I alt har forvaltningen regnet sig frem til, at de såkaldte fællesstier kommer til at koste cirka 6,6 millioner kroner, og efter planen står de klar til indvielse i løbet af efteråret 2019.

- Det er dejligt, vi nu kan få sat en tidsfrist på, konkluderede Flemming Madsen (S), der er formand for Teknik- og Erhvervsudvalget.