Byggegrunde, telemast og ferieområde: Lokalplan for Skarø er på vej i offentlig høring

Allerede i foråret sidste år besluttede Svendborgs politikere, at der skulle laves en egentlig lokalplan for Skarø. Og nu er planen kommet så langt, at politikerne kan sende den i offentlig høring i denne måned og få borgernes bidrag til de foreløbige planer om at tillade en 42 meter høj telefon- og internetmast, nye boliger og nye ferie- og campingområder på øen.

Svendborg: Hvis ellers det går som planlagt, sender Svendborg Kommune et lokalplanforslag for Skarø i offentlig høring i perioden 27. marts til 27. maj.

Lokalplanen er lavet efter, det for mere end et år siden viste sig, at beboerne på øen havde en masse ideer til udvikling på øen, hvorfor man i Svendborg Kommune besluttede, at man lige så godt kunne tage konsekvensen af det og så lave en egentlig lokalplan for øen.

Nu er ideerne inkorporeret i lokalplanforslaget og indebærer blandt andet, at man kan sætte en telefon- og internetmast op øst for Skarø by, at arrangørerne af Skarøfestivalen, Lasse Bekker og Rune Kruse, kan udvikle et ferieområde, foruden ejerne af Café Sommersild, Kristian og Gitte Loftlund, kan realisere drømmen om at udstykke til boliger på et stykke jord syd for byen.

Hvis politikerne i Teknik- og Erhvervsudvalget torsdag nikker til at sende forslaget i offentlig høring i to måneder, har borgere mulighed for at komme med indsigelser.

Og det vil der komme. I hvert fald fra Martin Jørgensen fra Skarø Is.

- Vi er da nødsaget til at gøre indsigelse, for vi er ved at få ødelagt vores forretning, siger han med henvisning til muligheden for, at der kan blive udstykket til boliger på et område syd for en af hans ejendomme.