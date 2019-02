For dinosaur-entusiasterne - Lav dit eget dinoæg på Naturama

Der er gode sandsynligheder for, at det bliver koldt i vinterferien, og derfor kan det jo være rart at søge indendøre. Og det kunne man for eksempel gøre på naturmuseet Naturama. Her er det ikke blot muligt at opleve særudstillingen Dinosaurfamilier, som allerede er åbnet, men man kan også få hænderne beskæftiget. For i forbindelse med selve udstillingen bliver museets naturlab omdannet til dinoværksted, og herinde kan børn og voksne få lov til at lave deres helt egne dinoæg.

Mads Dirckinck-Holmfeld, kommunikationsleder på Naturama, forklarer: - Det handler om at lave nogle sjove aktiviteter for børn og voksne, og hvor børnene kan komme og arbejde med hænderne og lave noget, som de kan få med hjem og stille på hylden. Så vi har fået en instruktør, som er rigtig dygtig til at lave de her dinoæg, som hjælper til, og børn - nok fra over seks år - kan komme og producere sådan et æg ud af noget gipsværk. Og så er der et malerværksted, så man kan male dem i nogle fine farver. Derfor siger vi også, at vi anbefaler, at man har tid til at gå en tur rundt i museet, mens dinoægget tørrer.

Dino-værkstedet på Naturama, Dronningemaen 30, har åbent mandag, tirsdag, onsdag og torsdag klokken 11-15.