Butikker vil have mere ud af torvehandel: Vend boderne om

De forretningsdrivende på torvet håber, at torvehandlerne er med på at ryste posen en smule og lave om på tingene. De foreslår, at man laver om på opsætningen af boderne og vognene, så de vender ud mod butikkerne i stedet for ind mod midten af torvet. Arkivfoto.

Hvis stadeholderne opstiller deres boder anderledes, vil det komme butikkerne på torvet til gavn. Det mener nogle af de forretningsdrivende rundt om pladsen. De foreslår derfor en prøvehandling, hvor man tester det af.

Svendborg: Hver lørdag indtager stadeholdere torvet i Svendborg og holder torvedag. Her kan der handles grøntsager, blomster, fisk, kød, juice og meget andet fra de mobile boder, og som regel er torvedag lig med masser af mennesker og handlende. Og det er jo en god ting. Men butikkerne, der har facade ud mod torvet, kunne muligvis godt få mere ud af torvehandlen. Det kræver blot nogle justeringer. De erhvervsdrivende er derfor gået sammen om at skrive under på et forslag, der er sendt til stadeholderne. Heri lægges der op til, at man kunne lave en såkaldt prærievognsopstilling, hvor boderne opstilles i en rundkreds med fronten ud mod butikkerne frem for ind mod midten af torvet, som det er i dag. Ifølge oplægget skulle det gerne betyde, at de folk, der tager på torvet om lørdagen, i højere grad både handler ude på pladsen og besøger butikkerne. Det forklarer Jens Kjeldsen Høy, der står bag forslaget. - Jeg har talt med flere af de forretningsdrivende deroppe, som klager over, at der befinder sig en masse mennesker midt inde på torvet, mens butikkerne rundt om er lidt gemt væk, og at der derfor ingen mennesker kommer. Så derfor foreslår vi, at stadeholderne kunne stå midt på pladsen, og at folk i stedet cirkler rundt om boderne, hvilket kunne være en bedre løsning for alle, siger han.

Køkkenfreak er fornylig flyttet op på torvet, og indehaverne ser et potentiale i, at man prøver af, om torvehandlen kan indrettes anderledes. Foto: Finn Eriksen.

Prøvehandling Jens Kjeldsen Høy driver ikke selv forretning på torvet, men er selvstændig med sit eget iværksætterfirma. Han har engageret sig i sagen efter en snak med indehaveren af Café Wø, der ligger i hjørnet af torvet. - Derefter lavede jeg det her memo (med forslaget, red.) og er gået rundt til de forretningsdrivende hele vejen rundt, og det har de fleste skrevet under på, siger han og nævner, at butikkerne Ryttershoppen, Det Grønne Hjørne, Køkkenfreak, Telenor og Tøjeksperten, der alle ligger ud til torvet, har skrevet under på forslaget, der er sendt videre til stadeholderne. Det samme har spisestederne Sushi Stuen og Café Wø samt frisørsalonen Park Styling. I første omgang lægger forslaget op til, at man prøver det af et par lørdage i træk for at se, hvordan det virker. - Vi lægger ikke op til, at det er noget, som bliver pålagt torvehandlerne, men det er et forsøg, som kan køre henover tre uger, og den håber vi, at de vil være med på. Man skal samarbejde med de faste forretningsdrivende, som lever af at have butik der hele ugen, opfordrer Jens Kjeldsen Høy, der til daglig også er bestyrelsesmedlem i Socialdemokraternes partiforening i Svendborg. Han påpeger dog, at der ikke er noget politisk incitament i forslaget. - Nej, slet ikke, svarer han.

Preben Malund fra Malund Ost er talsmand for de torvehandlende i Svendborg. Foto: Ole Grube.

En god idé Køkkenfreak er blandt de butikker, som har valgt at skrive under på forslaget. Indehaverne Line og Martin Fischer fastslår, at de intet problem har med torvehandlen, som den er i dag, men synes alligevel, det er værd at undersøge, om den kan indrettes på en måde, så den kommer butikkerne mere til gavn. For eksempel ved at vende boderne, så de vender ud mod butikkerne. - Det er et godt forslag, som forhåbentligt kan være med til at give et bedre flow rundt om torvet, lyder det fra Line Fischer, mens Martin Fischer supplerer: - I stedet for, at folk går zig-zag inde på midten af torvet, vil de med det her gå en hel runde og måske i højere grad nå ud til butikkerne, siger indehaveren af Køkkenfreak, som hver lørdag har udsigt ud til torvehandlen. Bolette Havlys, indehaver af helsekostbutikken Det Grønne Hjørne, har også skrevet under på forslaget. - Torvehandlen generer ikke mig, for der er ingen, der stiller op foran min butik og spærrer af. Men det gør andre måske, og så burde man stille op på en anden måde. Og så burde det her skabe lidt mere liv til butikkerne, som er plaget i forvejen, siger hun. - Fra mandag til torsdag, når det regner og blæser, er der ingen kunder på torvet. De kommer derimod fredag og lørdag - specielt lørdag er der fyldt med mennesker. Og så er det da synd, hvis butikkerne ikke får gavn af det.

Ingen kommentarer Forslaget er sendt til Preben Malund, der har ostevognen Malund-Ost og er talsmand for de torvehandlende i Svendborg. Han bekræfter overfor avisen, at han har modtaget forslaget, men at han på nuværende tidspunkt ingen kommentarer har til sagen. Preben Malund nævner dog, at han har i sinde at vende tilbage på henvendelsen fra Jens Kjeldsen Høy og de butiksdrivende.