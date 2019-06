Eva Overgaard fra Tåsinge har længe drømt om at blive selvstændig, og nu sker det: Går alt vel, åbner hun en butik med rideudstyr på Valdemars Slot til september.

Tåsinge: Eva Overgaard har drømt om at blive selvstændig i mange år.

Så for vel omkring en måned siden lagde hun vejen forbi Valdemars Slot.

- Jeg gik bare ind og spurgte, om de ville leje et butikslokale ud til mig, siger 33-årige Eva Overgaard, som fik ja.

Så når håndværkerne engang er færdige med at klargøre lokalet i slottets godskontorlænge, åbner hun en forretning med et sortiment, som nærmest giver sig selv.

- Jeg har altid haft med heste at gøre og har undervist og været i stalden på Bakkegård Rideskole i Frellesvig ved Tullebølle i mange år, så det skal være en rideudstyrsbutik, siger Eva Overgaard, der også fortæller, at drømmen om at være selvstændig har ulmet i hende i årevis.

Og da hun efter at have boet i Faaborg i en årrække flyttede til Tåsinge i december 2018, blussede den for alvor op.

- Der skal ske noget vildt og noget andet nu, siger Eva Overgaard, der tror på, at der er kunder til en butik med sadler, bidsler, strigler, og hvad folk med hang til heste ellers står og mangler.

- Ryttershoppen i Svendborg er blevet købt af Højlund Mølle og flytter til Gudbjerg, så der mangler en god rideudstyrsbutik hernede. Helt sikkert. Og jeg tænker, at sådan en kan jeg godt drive, siger hun.