Jan Strandhave kører skolebus mellem Vester Skerninge og Svendborg, og han har et brændende ønske om at få lavet en cykelsti mellem Ollerup og Svendborg. Han er bekymret for de bløde trafikanter, og det ville være tryggere for både cyklister og bilister, hvis cykelstien blev en realitet.Foto: Katrine Becher Damkjær