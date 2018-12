Svendborg: Der var ingen personskade, men svær materiel skade, da en bil onsdag klokken 13.45 påkørte en parkeret bil i Præstevænget i Strandvejskvarteret.

Indsatsleder ved Beredskab Fyn Brian Christensen betegner de to biler som svært defekte efter uheldet, som gav beredskabsfolkene en del arbejde med at suge olie og kølervæske op, der var lækket fra de to biler. /gru