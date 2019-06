Budget genåbnet: En million til at bekæmpe hashproblemer i Svendborg

Budget 2019 er genåbnet og der er nu fundet ekstra penge til en række projekter. Blandt andet har Økonomiudvalget lagt op til at afsætte en million kroner til at styrke ssp-arbejdet i Svendborg for at bekæmpe hashproblemer i gaderne.

- Der har været et politisk fokus på de udfordringer, der er med hash, og nu vil man så gerne gøre en indsats for at reducere det, lyder det fra formand i Børne- og Ungeudvalget, Henrik Nielsen (K).

De ekstra penge sættes af til en skøjtebanen på torvet, et rygprojekt og til et anlægsprojekt ved Naturama. Derudover tilgodeser man en øget indsats mod hashproblemer i Svendborg. Nærmere bestemt vil kommunen afsætte en million kroner til at styrke ssp-arbejdet (samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi) i Svendborg henover de næste to år.

- Jeg har følt, at emnet i forvejen har været nedprioriteret af administrationen og den politiske ledelse. Når så rapporten ikke afspejler den virkelighed, jeg hører, der er, kunne man blive bekymret for, hvorvidt der vil blive sat ind på de udfordringer, der er.

Skal bruges fornuftigt

Delforliget og projekterne vedtages i byrådet tirsdag. Bliver den ene million afsat til at styrke ssp-arbejdet, skal Børne- og Ungeudvalget blive enige om, hvordan pengene bruges bedst.

Henrik Nielsen har på nuværende tidspunkt ikke et konkret bud på, hvordan pengene bruges bedst muligt, men siger at udvalget er gode til at finde løsninger.

- Det er glædeligt, at vi nu kan gøre en ekstra indsats. Først og fremmest skal vi finde ud af, hvordan vi får mest for pengene, siger han og tilføjer, at man bør kigge til Faaborg-Midtfyn Kommune, der succes med deres indsats mod stoffer.

John Arly Henriksen synes, det er fint at hente inspiration andre steder fra, men mener, at en ssp-medarbejdere på gadeplan, er påkrævet.

- Man bør prioritere én, der har mere tid til at være aktiv på gader og stræder. Både weekender og aftener, siger John Arly Henriksen.

Mette Kristensen har også tre klare ting for øje, når den ene million skal prioriteres henover de næste to år.

- Punkt et er at styrke den tidlige og forbyggende indsats. To er mere synlighed på gadeplan. Punkt tre er mere dialog med politiet. Nu signalerer vi ret kraftigt, at vi vil håndtere den her udfordring ved at afsætte penge til det. Så håber vi også, politiet vil afsætte ressourcer i lokalt regi.

Derudover håber udvalget på, at man kan få vedtaget en såkaldt "ssp plus-model", hvor målgruppen i ssp-arbejdet udvides fra 18 til 25 år.