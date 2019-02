Brødsucces ved Suppens Dag - fortidens rugbrød triumferede

Suppens Dag bød for første gang på en konkurrence for amatørrugbrødsbagere, og den blev en succes med 15 deltagere. Blandt dem var 79-årige Elly Kølln, der ikke havde stor fidus til, at hendes gammeldags, mørke og meget syrlige brød ville falde i dommernes smag. Hun tog fejl.

Svendborg: Hun tror ikke rigtigt på det. - Min søn har sagt, at det ikke er sådan et brød, folk laver i dag. De skal være mere grove og mere løse i det, siger Elly Kølln, som ikke desto mindre har taget turen fra Skårup med to eksemplarer at sit rugbrød. Og tilføjer, at det ikke altid handler om at vinde. - Jeg er blevet en ældre dame, og så skal livet jo peppes lidt op. Så da jeg læste om konkurrencen i avisen, meldte jeg mig til for sjov, smiler Elly Kølln, der er født i 1940 og altså nærmer sig de 80 år. Det er lørdag formiddag, og i den godt fyldte rundbuehal på Frederiksø siger papkop- og plastskebevæbnede folk "hmmm" og "ah" og "uhmmm" og "lækkert" og nikker til hinanden, som de vist også gjorde det til sidste års Suppens Dag.

Brillegaardens rugbrød Skulle nogen have lyst til at prøve, hvordan et rugbrød fra gamle dage smager, så er Elly Køllns opskrift her:1,5 liter lunken vand, tre spiseskefulde salt, to-tre deciliter surdej, 750 gram rugmel og 650 gram hvedemel blandes, og dejen stilles lunt og tildækket natten over.



Næste morgen tilsættes et kilo knækket rug og en halv liter øl, og surdej tages fra.



Dejen kommes i to rugbrødsforme og tildækkes.



Om aftenen bages brødet ved 220 grader i halvanden time - kan eventuelt tildækkes med stanniol den sidste halve time.



Lad brødene dampe af og kom dem derefter i et viskestykke.



Velbekomme.

Elly Kølln havde ikke stor tro på, at hendes gammeldags, syrlige brød ville have en chance i kampen mod mere nutidige frembringelser. Foto: Finn Eriksen

Brød mod brød Så det er ikke nyt, men det er det til gengæld, at arrangementet i år byder på en konkurrence, hvor amatørsurdejsjonglører kan få testet, om deres rugbrød kan gøre sig på en lidt større scene. Og den rammer noget i tiden. - Der er 15, der har gidet deltage, så selv om vi lever i en verden med masser af stress, er der tydeligvis gang i rugbrødsbageriet, siger Martin Fischer, der ejer køkkenudstyrsbutikken Køkkenfreak i Korsgade og står for konkurrencen sammen med Kasper Leander fra Brødkompagniet i Brogade. Mellem ekspeditionerne får de også fortalt, at de er ovenud tilfredse med interessen, mens Kasper Leander supplerer med at afsløre, at der ikke nødvendigvis er tale om en enlig svale. - Det er en stor succes, at vi har 15 deltagere, så jeg forestiller mig, at vi gør det igen næste år, lyder det.

Elly Hansen fra Skårup er samler og havde blandt andet taget et dejtrug fra 1800-tallet med. Til stor begejstring for Martin Fischer fra køkkenudstyrsbutikken Køkkenfreak. Foto: Finn Eriksen

Barndommens brød Tilbage til Elly Kølln fra Brillegaarden ved Skårup. Hun fortæller, at hun har bagt rugbrød hele sit liv, og at brødet, hun har med, er lavet på en opskrift, som hun har fået fra en veninde for 10-15 år siden. Og at den ikke var ny, da den blev overdraget. - Det smager som det rugbrød, jeg selv spiste som barn, så det er gammeldags, surt brød. Og meget syrligt, siger Elly Kølln, som dog understreger, at det smager eventyrligt med fedt og spegepølse. Hun mener bare ikke, at det er det, der efterspørges i dag - om end hun har noteret sig, at afgørelsen er i hænderne på et kyndigt dommerpanel. - Det giver mig større chance, at der er dommere på, for almindelige mennesker er ikke vant til den slags rugbrød. Man kan slet ikke få så syrligt brød i butikkerne, siger hun. Spørgsmålet er nu, om hun helt har ret i det. I hvert fald stopper to modne kvinder op, og mens de afviser al interaktion med den af pressen udsendte, har de et budskab til Elly Kølln. Nemlig at de kan lide hendes brød. - Det er rigtig gammeldags og uden alle de kerner. Det er godt, konstaterer den ene, hvorefter de skyndsomt fortrækker.

Kasper Leander er indehaver af Brødkompagniet og havde en travl dag i rundbuhallen. Foto: Finn Eriksen

Lige ved og næsten Yderligere et par timer senere er brættet gjort op. Dommerpanelet består ud over Kasper Leander fra Brødkompagniet af bagerfaglærer Peter Madsen fra Svendborg Erhvervsskole og Anne Hjortenberg fra Byens Gårdbutik, og det er Lone Møller fra Svendborg, der er løbet med titlen og præmien - et bagekursus og noget grej fra Køkkenfreak. - Det er et brød, der er bagt af rugmel og ikke har så meget med frø og kerner, så vi gik efter den oprindelige smag, fortæller Kasper Leander, der også oplyser, at Elly Kølln har nappet andenpladsen. Det er hun tilfreds med. - Lone Møllers brød mindede meget om mit, men det var lidt blødere. Så jeg kan godt forstå, at hun vandt, lyder det fra Elly Kølln.

Bagerfaglærer Peter Madsen ser nærmere på bagværket, inden vinderen skal kåres. Foto: Finn Eriksen