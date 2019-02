Tre indbrud i Svendborg og et tyveri af en motorcykel.

Svendborg: En familie fra Ørkildsgade i Svendborg må finde nye måder at fragte børnene rundt i byen på.

Natten mellem onsdag og torsdag havde familien indbrud i en garage, og her stjal tyvene en el-ladcykel og to cykelhjelme til børn. Cyklen er af mærket Cargo 9000, den er sort med brunt sæde og håndtag, og den har en nypris på omkring 13.000 kroner.

Politiet har modtaget yderligere to anmeldelser om indbrud samt et tyveri i Svendborg.

I en villa på Wandallsvænge er et soveværelsesvindue brudt op, skabe og skuffer er gennemrodet, men der er endnu ikke overblik over, hvad der mangler. Indbruddet er sket mellem lørdag og torsdag.

Fra en ejendom på Nielstrupvej nord for Ollerup er et kældervindue brudt op, men her er der ikke stjålet noget. Til gengæld er der stjålet en motorcykel, der stod parkeret på Kuopiovej i industrikvarteret ved Ring Nord. Den røde Honda, der er årgang 2001, er stjålet i løbet af den seneste uge. Den har registreringsnummer AU75013. /gru