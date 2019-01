Bridgefestival får fem år mere

Danmarks Bridgeforbund har skrevet kontrakt med Svendborg Kommune om fortsat at afholde sin bridgefestival her i Svendborg. Aftalen lyder på, at festivalen - der tiltrækker 3000 mennesker til Svendborg hver sommer - afholdes her de næste fem år.

Svendborg: Efterhånden er vi på Sydfyn vant til, at der hver sommer tropper et hav af bridgespillere op i Svendborg til den årlige bridgefestival.

Og nu har Danmarks Bridgeforbund indgået en aftale med Svendborg Kommune om fortsat at afholde bridgefestival i Svendborg - man har nemlig indgået en aftale for de næste fem år. Det blev offentliggjort over for de 300 fremmødte ved erhvervslivets nytårskur, der blev holdt på Hotel Svendborg mandag ved middagstid.

Til at skrive under på aftalen var naturligvis borgmester, Bo Hansen (S), Charlotte Fuglsang, der er direktør i Danmarks Bridgeforbund og Anja Mia Haas, der er chef i Svendborg Event.

Og Charlotte Fuglsang er godt tilfreds med, at hun har landet en aftale med Svendborg Kommune, sagde hun fra talerstolen på Hotel Svendborg:

- Vi har fået et godt fodfæste her, og vores spillere kan lide at være her, sagde hun og lagde ikke skjul på, at man også er yderst tilfreds med hovedsponsoren, Fynske Bank.

- Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet, sagde hun, mens Anja Mia Haas sagde:

- Det kommer I ikke til at fortryde.

Og det gør Svendborg i det hele taget formentlig heller ikke. For når der kommer bridgespillere med dertilhørende familier til byen, så tæller de alt i alt 3000 mennesker, og det kan mærkes hos hoteller og restauranter, der sætter pris på at få nogle flere gæster i forretningerne.

Godt tilfreds med aftalen er han da også, Bo Hansen, der dog giver roserne videre til Svendborg Event.

- Bridge er jo ikke verdens største sport, så jeg synes, det er enormt godt set af Svendborg Event, at man til at begynde med kunne se en mulighed i det her. For det har jo virkelig vist sig, at det kan noget for vores område, siger Bo Hansen.

Dette års bridgefestival bliver holdt fra den 5. til den 14 juli.