Brandvæsen vandt kampen mod ilden: Reddede stråtækt hus fra flammerne

Det lykkedes brandvæsnet at redde et stråtækt hus fra flammerne, da der lørdag ved middagstid udbrød brand i nogle skure nær huset på Kohavevej i Vester Skerninge.

- Planen lykkedes, som Brian Andersen formulerede det med henvisning til, at det var lykkedes at holde flammerne væk fra det stråtækte hus.

Brandvæsnet fik alarmen om branden klokken 12.09, og i første omgang lød meldingen fra indsatsleder, Brian Andersen, at han og folkene på stedet ville forsøge at redde det stråtækte hus, der stod umiddelbart op ad nogle træskure, der var gået ild i.

Vester Skerninge: Med flere slukningskøretøjer lykkedes det brandvæsnet at tæmme en større brand, der truede med at springe til et stråtækt hus på Kohavevej i Vester Skerninge.

Efterslukning

Sidst på eftermiddagen var brandvæsnet dog endnu til stede ved branden, der nu var under kontrol.

- Nu er vi i gang med efterslukningsarbejdet og det kan meget vel stå på ind til først på aftenen, fortalte Brian Andersen.

- Og så sætter vi brandvagt på i nat og sætter et slukningskøretøj af herude i tilfælde af, at det blusser op igen.

Han oplyser, at brandvæsnet kørte til branden med to tankvogne, to autosprøjter med dertilhørende to holdledere og så ham selv som indsatsleder.