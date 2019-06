Brandfolk måtte slukke bål: Røg generede hel landsby

Langå: Flere beboere Langå udenfor Hesselager følte sig søndag eftermiddag så generet af røg, at de slog alarm til det lokale beredskab, der måtte rykke ud for at slukke et bål i en have.

Røgen fra afbrænding af haveaffald stod ind over hele landsbyen, og den generede også trafikken på hovedvejen mellem Svendborg og Nyborg.

Indsatsleder Kenneth Hørdum fortæller, at man rykkede ud for at slukke bålet, men han fastslår samtidig, at haveejeren er uden skyld i miseren.

- Vinden var den rigtige vej, da han startede med at brænde af, men så vendte vinden, og det var han uden skyld i, siger Kenneth Hørdum. /gru