Jens Groth var tidlig torsdag morgen vidne til at hans nabos kolonihavehus brændte ned til grunden, og det er langt fra første gang, at brandfolk må rykke ud til haveforeningen Margrethelunden.

Det er blot tre timer siden, brandbilerne kørte fra Frilandsvej efter at have arbejdet på brandslukning i lige omkring to timer, og regnen slår hårdt ned mod ildebrandens efterladenskaber. Tilbage står facaden af det røde træhus med sprængte vinduer og bag det en bunke sodet pindebrænde badet i hvidt skum.

- Da jeg kommer herover, stiller jeg mig i forhaven. Der står to politibetjente, og så er omkring fire-fem brandfolk i gang med at slukke branden, fortæller han og peger i de rester af tilsodede brædder og indbo, der ikke har været til at redde.

Jens Groth var tidlig torsdag morgen vidne til branden i kolonihaveforeningen Margrethelund, hvor er kolonihavehus brændte ned til grunden. Vagtchef hos Fyns Politi Anders Furbo Therkelsen fortalte torsdag morgen til avisen, at politiet og Beredskab Fyn fik melding om branden klokken 04.05, da en kvinde i nærheden kunne se flammer og skønnede, at der var ild i et hus.

- Indbrud og brand gør mig da irriteret og gal, for det er jo udtryk for menneskelig vanvid ,mener Jens Groth, der har haft kolonihave i foreningen i 15 år. Foto: Helene Thau Jackson.

For selvom Jens Groth's lille, røde kolonihavehus nede ved skoven har fået lidt knubs af branden, står det stadig. Kattene er uskadte, men dele af tagrenden er smeltet, plankeværket er forkullet, og det hvide brandslukningsskum fra nabohuset er også kommet ind i hans have.

- Der er egentlig ikke så mange flammer på det tidspunkt, men bare gløder og rigtig meget røg. Vi bliver nødt til at flytte os frem og tilbage, når vinden lige får fat i røgen. Da får jeg også at vide, at der er slukket mod nabohuset, så mit hus ikke er i fare, fortæller han.

- Jeg går derover for at se, hvad der sker, og om kattene har overlevet.

- Hun er meget svagtseende, så hun kunne jo bare ane et stort bål, og så tænkte hun på mig, for hun kender mig og var bange for, at det var mit hus, der brændte. Hun var ikke helt sikker på, hvad det var, hun så, da hun ringede mig op midt om natten, fortæller Jens Groth, der bor i en af blokkene i Klintemarken, som vender ud mod Frilandsvej og har udsyn til kolonihaveforeningen.

Hærget haveforening

Det er ikke første gang, et kolonihavehus i foreningen går op i flammer. For et år siden rykkede brandvæsenet ud til en heftig brand, hvor en 58-årig mand senere blev dømt for at påsætte branden. I marts 2015 blev haveforeningen genstand for en større vanvidstogt, hvor en 15-årig pige og en 18-årig dreng blandt andet brændte et hus ned, ligesom kolonihaveforeningen ofte hærges af indbrud.

Derfor mener formand for haveforeningen, Martin Bøtcher, at der er god grund til at tro, at branden er påsat.

- Jeg har talt med ejeren her til morges, og han fortæller, at han hverken har været der eller haft noget stående, der kunne være skyld i branden.

Avisen har ligeledes været i kontakt med ejeren, der ikke ønsker at stå frem, men fortæller, at han blev ringet op kvart i fem af politiet, der overbragte de triste nyheder, hvorefter han kørte ud til branden. Huset har kostet ham 10.000 kroner og er ikke forsikret.

- Vi har jo været hårdt ramt. Der har været flere brande, og i sommer havde vi godt og vel 20 indbrud på tre dage. Det skyldes nok mest af alt, at vi ligger godt i skjul, hvor der ikke er lys, og lige op til skoven, fortæller formanden.

- Vi har talt meget om tryghed her i foreningen, og efter branden sidste år er jeg begyndt at gå en runde hver morgen, hvor jeg tjekker, at alt er, som det skal være. Nu vil vi tage det op i bestyrelsen og finde frem til nogle forslag på, hvordan vi kommer det her til livs. Så kan vi tage dem med til generalforsamlingen i næste måned, fortæller formanden.