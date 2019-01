Brand i el-skab i Svendborg

Svendborg: En morgenduelig, fire brandfolk stor delegation fra Beredskab Fyn var tirsdag morgen i indsats i det indre Svendborg.

Alarmen, som blev slået klokken 7.29, lød på, at der var ild i et el-skab på Rønne Allé, hvilket ikke var forkert, og ifølge indsatsleder Kenneth Hørdum var det ikke bare et spørgsmål om at pøse vand på.

- Skabet stod og slog lysbuer, og så må vi ikke slukke ilden. Så vi koncentrerede os om at holde flammerne væk fra det omkringliggende, til elværket kom frem og fik slukket for strømmen, siger han. (finn)