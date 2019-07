Brændte ukrudt med gasbrænder og satte ild til haveskur: Hurtig indsats reddede parcelhus fra flammerne

Svendborg: I Strandhusekvarteret fik ejeren af et parcelhus sig en forskrækkelse onsdag over middag.

Under ukrudtsbekæmpelse med en gasbrænder kom man til at sætte ild til et skur på grunden. Skuret brød i brand, og helt galt var det ved at gå, da flammerne fra branden slikkede tagudhænget sultent.

Klokken 13.19 lød alarmen hos brandvæsnet, der skyndte sig til adressen i Strandhuse.

- Ilden havde så småt fået fat i tagudhænget, men det lykkedes os at slukke ilden, inden den fik rigtig fat. Men skuret er helt udbrændt, fortæller Lars Jeppesen, der er indsatsleder ved beredskabet.

Han fortæller, at det netop er sæson for denne type brande, hvor haveejere uforsigtigt brænder ukrudt af med en gasbrænder i stedet for at kaste sig ned på alle fire og hive uønsket plantevækst op med rode.

- Vi var afsted otte mand i alt for at slukke branden. Og tre køretøjer: En sprøjte, en tankvogn og så indsatslederens vogn, forklarer han.