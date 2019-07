Borgmesteren svarer igen på 3F-opfordring om lærlingeklausuler: Læserbrev udstiller 3Fs uvidenhed

Forbundssekretær i 3F og viceborgmester i Gentofte, Søren Heisel (S) langer i et læserbrev ud efter Svendborg Kommune og foreslår, at borgmesteren skal sørge for, at man strammer op på lærlingeklausuler, og han fremhæver Gentofte Kommune som det gode eksempel. Men han løber en åben dør ind, mener borgmester Bo Hansen, for Svendborg er langt foran.

Svendborg: Gør som Gentofte og gå i gang med at indføre lærlingeklausuler, hvor virksomheder ikke kan byde ind på kommunale opgaver, hvis ikke virksomheden har lærlinge. Det er grundessensen i en opfordring til Svendborg Kommunes borgmester, Bo Hansen (S) fra Søren Heisel, der er forbundssekretær i 3F samt viceborgmester i Gentofte Kommune for Socialdemokratiet. Opfordringen kommer i et læserbrev, der blev bragt i Fyns Amts Avis torsdag, hvor Heisel fremhæver Gentofte Kommune, hvor man ifølge Heisel er i gang med at indføre lærlingeklausuler, så man blandt andet sikrer, at når en virksomhed byder på en opgave, så har virksomheden lærlinge ansat, og virksomheden garanterer, at hver tiende medarbejder er lærling. - Kære borgmester Bo Hansen. Vi i 3F opfordrer dig hermed til at undersøge den nye ordning fra Gentofte og tilslutte dig ideen om at lave lærlingeklausuler, skriver han i læserbrevet.

Læs op Hesiel løber dog en åben dør ind, mener borgmester Bo Hansen og undrer sig over, at forbundssekretæren i 3F ikke læser op på forholdene i Svendborg, inden han sender et læserbrev afsted, der udstiller hans uvidenhed. - Vi har allerede lærlingeklausuler i Svendborg, og vi har været i gang med sociale klausuler i mange år, siger han og minder om, at LO Sydfyn i foråret sidste år endda gav kommunen en pris for det. Da avisen taler med Heisel påpeger denne da også, at hensigten ikke var at pege fingre ad Svendborg Kommune. - Vi ved, at Svendborg gør det godt. Det nye i det Gentofte gør, er at man forlanger, at virksomheder, der byder på kommunale opgaver i et år forud for buddet har lærlinge, for sådan er det ikke i dag, og hvis det skal lykkes, kræver det en ændring af udbudsloven, og det vil gå nemmere, hvis flere kommuner går ind i det, forklarer han.

Klausuler i Svendborg I Svendborg er det sådan, at ved kommunalt udbud under 50.000 kroner, er der ikke krav om, at en virksomhed har lærlinge, mens hvis udbuddet er på mellem 50.000 kroner og 300.000 kroner, så er der krav om, at lærlinge skal indgå i udførelsen af den pågældende opgave. Og hvis opgaven er større end tre millioner kroner, så er der endvidere krav om, minimum 10 procent lærlingebeskæftigelse på den givne opgave. Det fremgår af kommunens hjemmeside.