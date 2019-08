Land og by. Debatten er blusset op. Bliver landområderne i Svendborg Kommune overset til fordel for investeringer i Svendborg by, når politikerne skal prioritere de sparsomme kommunale kroner? Ja, mener man eksempelvis i Ollerup, hvor en gruppe borgere gerne vil have, at kommunen prioriterer græsklipning rundt om Ollerup Sø. Borgmester, Bo Hansen (S), blander sig i debatten og siger, at der er forskel på land og by. Og at byen på nogle områder skal prioriteres højere end landet.