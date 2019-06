Det var ellers klappet af allerede i sidste uge. Et flertal i byrådet repræsenteret af en række gruppeformænd havde åbnet det ellers lukkede, fastlagte budget for 2019 og besluttet at kaste nogle millioner kroner efter blandt andet et styrket SSP-arbejde og en skøjtebane på torvet i Svendborg. Men kort før byrådsmødet tirsdag aften smuldrede flertallet for den beslutning mellem hænderne på borgmester Bo Hansen (S).

Venstre havde ellers tilkendegivet, at man var med på at afsætte en million kroner til en skøjtebane på torvet og 300.000 kroner årligt i drift for at skabe liv på torvet. Til gengæld ville partiet have en million kroner til styrket SSP-samarbejde for at komme problemer med misbrug blandt kommunens unge til livs.

Men da punktet blev behandlet på byrådsmødet tirsdag aften stod det hurtigt klart, at Venstre ikke længere ville støtte skøjtebanen. Ikke lige nu i hvert fald.

Lars Erik Hornemann (V) forklarede, at han næsten ind til det sidste troede, at man arbejdede under tidspres, idet det tidligere fremgik, at bestillingen på en skøjtebane skulle sendes afsted senest 1. juli.

- Men det har vist sig, at vi kan vente til 1. september, så vi vil gerne have den del, der handler om skøjtebanen sendt tilbage til bearbejdning i Teknik- og Erhvervsudvalget, og så kan vi træffe beslutning om det på et senere tidspunkt, lød det fra Lars Erik Hornemann.